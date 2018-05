Tobia Cavallini torna in gara: al "Valdinievole" debutto con la Skoda Fabia R5

Prima gara dell´anno per il pilota di Cerreto Guidi, che sarà tra i protagonisti nella gara di Larciano.

Al suo fianco debutta il lucchese Giuliano Manfredi.













03 maggio 2018



Sarà il 34° Rally della Valdinievole, questo fine settimana a Larciano (Pistoia), il primo rally che Tobia Cavallini disputerà per questa stagione, una gara disputata in passato e che quest´anno lo vedrà tra i protagonisti.



La presenza di Cavallini alla seconda prova del Campionato Regionale Toscano Aci Sport, oltre ad attirare l´interesse di molti sportivi appassionati è anche motivo di interesse tecnico, in quanto il pilota di Cerreto Guidi, portacolori della Jolly Racing Team, sarà al debutto con una Skoda Fabia R5, esemplare messo a disposizione dalla giovane squadra lombarda Metior.



Tanto interesse, dunque per la presenza di Cavallini che peraltro avrà l´onore e l´onere di portare il numero uno sulle fiancate della vettura boema, sulla quale al suo fianco debutterà il lucchese Giuliano Manfredi, navigatore già forte di importanti esperienze di vertice.











"E´ un´opportunità che si è concretizzata veramente "last-second" - commenta Cavallini - e sono felicissimo di poter partecipare a quella che per me è la gara di casa. Dopo molti anni torno a correre il Valdinievole, rally nel quale ho debuttato nel 1992 come navigatore. Sarà tutto nuovo, dall´auto che proverò nello shake down, al navigatore che sostituirà Sauro impegnato alla Targa Florio. Giuliano però ha grande ed importante esperienza è mi sarà sicuramente di grande supporto, considerando anche che sono quasi due anni che non partecipo ad un rally vero. L´obiettivo è sicuramente di provare a far bene, ma anche e soprattutto divertirsi, godendosi le strade ed il pubblico di casa."











Come oramai accade da alcune edizioni, i giorni di gara saranno due, con la partenza prevista da Larciano (Piazza Vittorio Veneto) alle ore 16,00 di sabato 5 maggio. I concorrenti si sfideranno subito in un´ampia porzione di gara, quattro prove speciali (due da ripetere), particolarmente rivolta allo spettacolo, in quanto saranno i tratti di "Larciano" (Km. 6,730) e "Lamporecchio" (Km. 11,950, la più lunga della gara) a dare certamente una prima fisionomia importante alla classifica.

Dal versante del Montalbano, la gara, domenica 6 maggio andrà a spostarsi verso la montagna che sovrasta la Valdinievole, con i tratti classici di "Buggiano" (Km. 8,950) e "Lanciole" (Km. 11,740) da ripetere anche essi per due volte, prima dell´arrivo finale, sempre in centro a Larciano, dalle ore 16,06.



Tre i service area previsti, tutti a Larciano, altrettanti i riordinamenti, a Lamporecchio dopo le prime due prove speciali del sabato e quello notturno di metà gara ed a Monsummano Terme, dopo le prime due prove della domenica.





Fonte: