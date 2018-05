Iscrizioni aperte da oggi all´11° Rally di Reggello-Citta´ di Firenze

In programma per il 9 e 10 giugno, inserito nella Coppa Italia, ed anticipato in calendario tornando alla data di origine, il rally proporrà ancora il format su due giorni con la grande novità dell´inserimento di una prova "spettacolo".

Il percorso ricalcherà in ampia parte quello del passato con alcune aggiunte che renderanno ancora più esaltanti le sfide con il cronometro.

L´organizzazione, insieme all´Automobile Club Firenze, conferma anche la validità per il Trofeo di Zona per le auto storiche e per i Campionati regionali ACI SPORT di Toscana e Sardegna.









Reggello (Firenze), 09 maggio 2018

Da oggi il via alle iscrizioni all´11^ edizione del Rally di Reggello-Città di Firenze, organizzato da Reggello Motor Sport, insieme all´appassionato sostegno dell´Automobile Club Firenze. Il periodo arriverà sino a venerdì 01 giugno.

Il sodalizio presieduto da Mauro Cannoni, dopo dieci edizioni (la nascita della gara è marchiata 2008), ha fatto tornare l´evento alle origini, alle porte dell´estate, in questo caso per il 9 e 10 giugno, la prima grande novità dell´edizione di quest´anno.

La seconda novità dell´evento reggellese è quella dell´essere stata promossa di rango, alla validità per la Coppa Italia Rally di terza zona (in un novero totale di 16 manifestazioni in tutta Italia, suddivise in quattro zone), confermando anche il Rally Storico Coppa Città Dell´Olio, un appuntamento che negli anni si è ritagliato la sua fetta di notorietà e di apprezzamento nel settore, a livello nazionale.

Anche quest´anno il rally sarà valido per il Trofeo TRZ 3^ zona, e le vetture storiche partiranno prima del Rally "moderno", precedute a loro volta dal 2° Raduno Prestige Car. Oltre ovviamente a fregiarsi alla validità per il Campionato Regionale ACI SPORT Toscana e ACI SPORT Regionale Sardegna.

Altre validità sanno quelle per il Premio Rally Aci Lucca e per i Trofei Monomarca "Renault Clio R3T", "Renault Clio R3" e "Corri con Clio".

Il cambio di data, l´anticipo temporale nel calendario sportivo regionale e nazionale, è stato operato anche in considerazione delle concomitanze sino ad ora avute con alcune festività tradizionali previste sul territorio reggellese e dintorni ai primi di settembre. Un cambio necessario, perché la gara ha sempre guardato al suo legame con il territorio che l´abbraccia, cercando sempre di veicolarne al meglio l´immagine, ovviamente senza voler coprire o anche ostacolare altri eventi, proponendosi anche come forte incentivo per la ricaduta economica con l´incoming emozionale, quello appunto generato dal rally stesso.







NOVITA´ SUL PERCORSO: ARRIVA LA "PIESSE" SPETTACOLO A CASCIA DI REGGELLO



Dunque, vi sarà una messe di importanti titolarità ufficiali, al "Reggello 2018", le quali saranno avvalorate da alcune novità sul percorso. Sarà infatti rinnovato in parte, integrando qualcosa di nuovo ad un percorso rivelatosi negli anni assai apprezzato per le sue caratteristiche tecniche.

La partenza, da Cascia di Reggello, con lo sfondo della bellissima Pieve Romanica, sarà alle ore 17,15, poi sono previste due prove speciali per il pomeriggio del sabato 9 giugno seguite da una prova spettacolo in notturna, prevista alle ore 21.43, all´interno dell´abitato di Cascia. Il fascino dell´imbrunire, lo sport e lo spettacolo proprio dei rallies si fonderanno in un´unica grande scena che sicuramente darà grande valore all´evento a tutto tondo.

Poi, si passerà alle sfide di domenica 10 giugno, altre sei prove speciali per poi vedere sventolare la bandiera a scacchi a partire dalle ore 16,31, sempre a Cascia di Reggello.

Novità per un´altra prova, la numero 6 e la numero 8 di Leccio: ricavata dalla porzione centrale della prova celebre di "Saltino" con partenza proprio da Leccio ed arrivo a San Ellero, passando da San Donato in Fronzano e Donnini.

Lieve novità anche per la Prova Speciale numero 2-5-7, quella del Poggio La Croce, che presenta una variazione di due chilometri nella sua parte iniziale.





Non è stato invece possibile usufruire del percorso della celebre prova "La Panca" (presente lo scorso anno), ciò per la chiusura per lavori del passo del Sugame e per questo c´è stato il diniego da parte del comandante della Polizia Locale dell´Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

L´11° Rally di Reggello-Città di Firenze presenta dunque un totale di nove Prove Speciali per una distanza competitiva di 82,500 chilometri sui 316,200 dell´intero percorso.



Foto allegata: un momento della spettacolare cerimonia di partenza del 2017





(foto di Antonio Caparco)





#Rally #RallyReggello #Valdarnofiorentino #Reggello #Firenze

Fonte: