Amedeo Tessitori alla Virtus Bologna

Complimenti da parte di tutta la Società Pallacanestro Castelfranco Frogs, per il passaggio alla Virtus Bologna del nostro ex atleta Amedeo Tessitori che ha iniziato la propria carriera nella squadra Under 13 dei Frogs annata 1994 / 1995, che è stata per lui un trampolino di lancio per una splendida carriera, Centro di 208 cm, Amedeo Tessitori nasce a Pisa il 7 ottobre del ‘94.



Prodotto delle giovanili della Virtus Siena, dal 2010 al 2012 indossa la maglia della squadra toscana con la quale vince la coppa Italia LNP del 2011, manifestazione in cui viene anche nominato MVP.

Nella seconda stagione in Toscana si ritaglia un ruolo da protagonista, che lo porta all’attenzione Nazionale, culminata con la firma per la Dinamo Sassari. Dopo un primo anno di prestito alla Fulgor Libertas Forlì rientra in Sardegna per la stagione 2013/2014, nella quale fa l’esordio nelle competizioni Europee e contribuisce alla vittoria della Coppa Italia.Caserta, Cantù e Biella le tappe della sua carriera successiva.Con il Club piemontese disputa due ottime annate che valgono la chiamata per una piazza storica del basket italiano, Treviso. In Veneto conquista una promozione in A1 e la coppa Italia LNP. Nella stagione 2019/2020 in maglia De Longhi ha giocato 21 partite con media di 18 minuti, 8 punti e 4.6 rimbalzi.Amedeo, dopo le presenze nelle nazionali giovanili, è oggi un giocatore della Nazionale maggiore con la quale ha disputato anche l’ultimo mondiale cinese chiuso a 6.4 punti e 2.4 rimbalzi in 9.6 minuti.

“Arrivo in una società ambiziosa con obiettivi importanti e fame di vittoria. Sono pronto per alzare il mio livello e portare la mia forza ed energia al servizio della squadra. Sono circondato da campioni e talenti che mi sono di esempio. Sono qui per crescere e migliorare.” – dichiara il neoacquisto bianconero.

Un grandissimo in bocca al lupo ad Amedeo da tutta la Società Frogs per una stagione ricca di soddisfazioni,



