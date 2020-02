In programma dal 20 al 22 marzo 2020, la gara entra oggi nel vivo,

con il periodo di accoglienza iscrizioni che si allungherà sino al 14 marzo.







Le adesioni accettate on line con il sistema “rallyenter”.







Verranno riproposti due scenari distinti, tra le crete senesi e l’aretino, un percorso punteggiato



da 10 Prove Speciali di tradizione Mondiale per circa 100 km competitivi.











Arezzo, 20 febbraio 2020



Da oggi, sino al 14 marzo iscrizioni aperte per il 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, la tanto attesa gara organizzata da Valtiberina Motorsport, prevista dal 20 al 22 marzo, prima prova del TOUR EUROPEAN RALLY oltre che seconda prova del CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA AUTOSTORICHE ed anche gran finale del CHALLENGE RACEDAY RALLY TERRA, la titolazione a cui la gara è molto affezionata ed a cui deve molto della sua crescita e notorietà nel contesto nazionale. E non finisce qui: oltre al rally “moderno” ed a quello storico verrà proposta la novità della competizione per le Energie Alternative.



LE ISCRIZIONI MEDIANTE “RALLYENTER”



Innovazione continua, adeguarsi ai tempi, risparmiare carta e inutili perdite di tempo ma soprattutto errori e contrattempi nei confronti dei Concorrenti. Ed ecco che quest'anno anche Valtiberina Motorsport ha aderito a RALLYENTER (www.rallyenter.it), il sistema di iscrizioni elettronico che permette di iscriversi on line anche da smartphone, con la massima semplicità.



Quindi, dalla mattina odierna (dalle ore 8.00) nel sito web della manifestazione www.valtiberinamotorsport.it



sarà attivata l’apposita sezione con tutte le informazioni necessarie e le istruzioni.



Le adesioni sono possibili anche per le vetture WRC “plus”, le vetture N5 e le R4Kit, come da grande novità per il 2020.







UN PERCORSO “MAGICO”



Sono previste 10 Prove Speciali sugli sterrati del Mondiale “degli anni ruggenti”, icone del rallismo mondiale tra le quali Monte Sante Marie e Alpe di Poti. Due prove da ripetere negli scenari delle Crete Senesi e due da ripetere nelle Terre d'Arezzo. Ed ancora: una “Power Stage” da 11,350 chilometri, il tutto per circa 100 km di sfide contro il cronometro.



Quindi, due giorni di gara, attraverso gli sterrati delle Provincie di Siena ed Arezzo con le Città di Arezzo, Asciano, e Anghiari protagoniste delle fasi più spettacolari dell'Evento.



L’evento da sempre guarda al territorio ed alla sua promozione e già con l’edizione 2019 ha amplificato questa sua aspirazione allargando i propri orizzonti dalla VALTIBERINA verso le CRETE SENESI. Arezzo (confermata quartier generale dell’evento), Asciano e Anghiari e la prestigiosa new entry di Siena saranno protagoniste di prima scena.



LA LOGISTICA



Modificata in ampia parte la logistica: si parte dal chilometraggio competitivo, circa 100 chilometri distribuiti in 10 prove speciali spalmate in due giorni. Si è scelta questa opzione di lunghezza di “piesse” per andare incontro alle esigenze di tutti i partecipanti, dalle “moderne” alle “storiche”, da chi vuole correre la gara “internazionale” valevole per il Tour European Rally a chi ha le sole mire per la serie Raceday o per il Campionato italiano Autostoriche, con altresì un attrazione per chi semplicemente ha “voglia di terra” ed utilizzerà la gara Toscana come storicamente accaduto quale evento test per l’inizio di altri Campionati.



Sabato 21 marzo sono in programma quattro prove speciali (due da ripetere), ovviamente in zona senese, ricavate dalla tradizione degli sterrati magici e mondiali, domenica 22 marzo sarà invece più lunga con sei impegni cronometrati, anche in questo caso appartenenti alla tradizione mondiale, tra Arezzo e la Valtiberina.



Partenza ad Asciano ed arrivo ad Arezzo in Centro, disegnato in altra area rispetto al recente passato anche il Parco di Assistenza, previsto alle porte di Arezzo, in località “La Carbonaia”, sulla direttrice che dal casello autostradale (uscita A1 di Arezzo) porta verso la città. La decisione è stata necessaria per evitare la concomitanza con l’incontro di calcio previsto allo stadio nello stesso week-end.



PROGRAMMA



APERTURA ISCRIZIONI Giovedì 20 Febbraio 2020 dalle ore 8.00







CHIUSURA ISCRIZIONI Sabato 14 Marzo 2020 alle ore 22.00







DISTRIBUZIONE ROAD BOOK



Domenica 15 Marzo 2020 dalle 8.00 alle 12.00 Giovedì 19 Marzo 2020 dalle 18.00 alle 20.00 Venerdì 20 Marzo 2020 dalle 7.30 alle 10.30 presso Hotel Continentale – Arezzo - Piazza Guido Monaco 7







RICOGNIZIONI AUTORIZZATE



Domenica 15 Marzo 2020 dalle ore 8.30 alle 18.30



Venerdì 20 Marzo 2020 dalle 8.30 alle 18.30







VERIFICHE SPORTIVE E TECNICHE ANTE-GARA



Venerdì 20 Marzo 2020 dalle 18.30 alle 22.30 (partecipanti shakedown)



Sabato 21 Marzo 2020 dalle 7.30 alle 10. 00 (non partecipanti shakedown)



Parco Assistenza - AREZZO “La Carbonaia” Ponte a Chiani







SHAKEDOWN



Sabato 21 Marzo 2020 dalle 8.00 alle 11.00 - Km 2.3 Asciano – SIENA







Partenza - Asciano : Sabato 21 Marzo dalle ore 14.00



Arrivo Prima Tappa - Arezzo: Sabato 21 Marzo dalle ore 19.30



Partenza Seconda Tappa - Arezzo: Domenica 22 Marzo dalle ore 7.30



Arrivo Finale - Arezzo: Domenica 22 Marzo dalle ore 17.30







L’edizione passata, a marzo, venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5, mentre la gara storica fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una Lancia Delta 16V.







